الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل في الولجة

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل المأهولة وبناء إضافي لمنازل وجدران استنادية بالهدم في قرية الولجة شمال غرب محافظة بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بالهدم لعدد من المنازل المأهولة ولمنازل أضيف عليها بناء، عرف منها منازل المواطنين حسن شحادة خليفة، وخالد محمود أبو خيارة الذي غرم بمبلغ 100 ألف شيقل.

وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها المواطن أبو خيارة إخطارا بالهدم، حيث هدم منزله سابقا وأعادت العائلة بناءه.

كما تسلم المواطنان محمد نصر أبو التين وخالد محمد جبرين إخطارات بهدم "درج" وغرفة خاصة بالخيل وجدران استنادية.

وأشار الأعرج إلى أن الاحتلال سلم قبل أسبوعين المواطنين أحمد إبراهيم القنطار، ورائد نصر أبو التين، وأحمد جوابرة، وخالد جبريل، ومحمد عبد الله رباح استدعاءات للتحقيق معهم بشأن منازلهم وملحقاتها.

كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء في جدران استنادية وأرضيات أمام منازل المواطنين محمد إبراهيم الأطرش ورجائي محمد الأعرج، وبئر مياه للمواطن محمد حاتم الأطرش.