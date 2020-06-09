كورونا عالميا: نحو 408 آلاف وفاة و7.18 مليون إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، أن الفيروس أودى بحياة 407,958 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 7 ملايين، و 181 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 3 ملايين و505 آلاف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة، الإثنين، عن وفاة 124 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,059 إصابة جديدة مؤكدة، في تراجع عن الحصيلة الاجمالية للوفيات والاصابات المعلنة ليوم الأحد، التي كانت 141 حالة وفاة، و 10,274 إصابة جديدة مؤكدة، في 17 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الإثنين، نحو 99 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 2,875 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت حتى مساء الإثنين، عن 575 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 113,044 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، والاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليونين و 25 ألف شخص، منهم اكثر من 17 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن. والأرقام القادمة من أمريكا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

من جانبها بريطانيا تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 40,597 شخصاً، منهم 55 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 287,399 إصابة حتى الآن، منهم 1,205 إصابات آخر 24 ساعة.

البرازيل اصبحت تستقر عند المركز الثالث، بحصيلة وفيات تبلغ 36,602 شخصا، منهم 103 الإثنين، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 694,116 حالة مؤكدة، منهم 2,154 في آخر 24 ساعة.

وتراجعت ايطاليا واصبحت تستقر عند المركز الرابع عالمياً، حيث سجلت الإثنين، 65 حالة وفاة، من مجموع 33,964 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 280 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 235,278 حالة مؤكدة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الخامس، بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29,209 وفيات، منهم 54 الإثنين، وحصيلة 154,188 إصابة، منهم 211 آخر 24 ساعة،

لتأتي بعدها اسبانيا في المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 27,136 شخصا، ولم تعلن الإثنين عن وفيات حتى الآن، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 288,797 شخصا، منهم 167 في آخر 24 ساعة.

المكسيك تأتي في المركز السابع، حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 13,699 شخصا، منهم 188 الإثنين، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 117,103 أشخاص، منهم 3,484 آخر 24 ساعة. يليها بلجيكا في المركز الثامن، بحصيلة وفيات تبلغ 9,606 حالات، منهم 11 الإثنين، وحصيلة 59,348 إصابة، منهم 122 آخر 24 ساعة.

وتأتي ألمانيا التي تستقر عند المركز التاسع عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,783 شخصاً، منهم 7 الإثنين، وبحصيلة 186,205 إصابات، منهم 336 آخر 24 ساعة.

إيران بدورها لا تزال تستقر عند المركز العاشر بحصيلة وفيات تبلغ 8,351 شخصاً، منهم 70 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 173,832 إصابة، منهم 2,043 آخر 24 ساعة.

كندا بدورها تستقر عند المركز ال11، بحصيلة وفيات تبلغ 7,830 شخصا، منهم 30 الإثنين، كما سجلت 441 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 96,140 حالة في البلاد.

الهند تستقر عند المركز ال12 بحصيلة وفيات تبلغ 7,473 شخصاً، منهم 266 الإثنين، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 265,928 شخصاً، منهم 8,442 آخر 24 ساعة.

وتحتل هولندا المركز ال13 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 6,016 شخصا، منهم 3 أشخاص الإثنين، وحصيلة اصابات تبلغ 47,739 إصابة، منهم 165 آخر 24 ساعة.

روسيا تستقر عند المركز ال14 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,971 شخصاً، منهم 112 الإثنين، وبحصيلة إصابات تبلغ 476,658 شخصاً، منهم 8,985 آخر 24 ساعة.

ولا تزال جمهورية بيرو، في الترتيب ال15 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 5,571 شخصاً، منهم 106 الإثنين، وحصيلة اصابات تبلغ 199,696 حالة، منهم 3,181 آخر 24 ساعة.

124 وفاة و10,059 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الإثنين، عن 124 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، العراق، الجزائر، سلطنة عمان، الامارات، الكويت، قطر، جيبوتي، البحرين، والصومال، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 34 شخصاً، من مجموع 1,271 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 1,365 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 35,444 حالة.

كما سجلت السعودية 34 حالة وفاة، من مجموع 746 وفاة حتى الآن، كما سجلت 3,369 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 105,283 شخصاً.

وسجلت العراق وفاة 24 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 370 شخصا، كما سجلت 1,115 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 13,481 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 715 شخصاً، كما سجلت 111 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,265 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 81 شخصاً، كما سجلت 604 إصابات جديدة، من مجموع 17,486 إصابة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 281 شخصاً، كما سجلت 568 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 39,376 حالة حتى الآن.

كما سجلت الكويت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 269 شخصاً، كما سجلت 662 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 32,510 حالات حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 57 شخصا، كما سجلت 1,368 إصابة جديدة، من مجموع 70,158 إصابة حتى الآن.

كذلك سجلت جيبوتي وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 31 شخصاً، كما سجلت 71 إصابة جديدة، من مجموع 4,278 إصابة حتى الآن.

كما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 27 شخصاً، كما سجلت 654 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 15,417 إصابة حتى الآن.

كذلك سجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 84 شخصاً، كما سجلت 34 إصابة جديدة، من مجموع 2,368 إصابة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت المغرب 78 إصابة جديدة، من مجموع 8,302 حالة في البلاد، توفي منهم 208 أشخاص حتى الآن.

كما سجلت الأردن 23 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 831 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وتم تسجيل 19 اصابة جديدة في لبنان، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين لديها الى 1,350 حالة، توفي منهم 30 شخصاً حتى الآن.

وسجلت ليبيا 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 270 حالة، توفي منهم 5 أشخاص حتى الآن.

وسجلت سوريا 3 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 144 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن تسجيل اصابة جديدة واحدة لمواطن من الظاهرية جنوب الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات الى 652 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.