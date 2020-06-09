سيتين يعلن جاهزية ميسي لمواجهة مايوركا

رام الله - وطن: أعلن مدرب برشلونة الإسباني ، كيكي سيتين ، عن جاهزية نجم فريقه الأول ، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لمواجهة ريال مايوركا يوم 13 حزيران / يونيو الجاري ، ضمن استئناف الموسم بالليغا.

وذكر سيتين ، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية “ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي لم يتدرب ولديه بعض الانزعاج ، فقد حدث ذلك للكثيرين ، وهو أمر بسيط ، وسيطرنا عليه”.

واضاف “لقد أصبح جيدًا تمامًا ، ولن يواجه أي مشكلة”.

وعن عدد الدقائق التي يمكن أن يشارك بها ميسي في كل مباراة ، كي لا يتعرض للإرهاق ، قال سيتين "حاله مثل البقية ، سنرى كيف ستسير الأمور .. هناك العديد من المباريات ، وليس لدينا قائمة طويلة من اللاعبين ، ومن الأفضل أن نجده كما في الملعب ".

وحول مدى استعداد لويس سواريز ، أجاب “تعافيه كان أسرع مما توقعنا ، لكن السؤال هنا: كيف ستكون جاهزيته بعد الغياب لفترة طويلة؟”.

وأردف "أعتقد أنني لن أغير الكثير في الخطة ، لكن سأحاول أن أفعل بعض الأشياء بشكل أفضل .. نحن سعداء ، وفترة التوقف منحتنا الكثير من التحسن".

وبخصوص انتقال ريال مدريد إلى ملعب ألفريدو دي سيتفانو ، رد سيتين “لا أعرف كيف سيؤثر هذا الأمر عليهم أو على منافسيهم”.