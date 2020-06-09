الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير مفيد شديد للمرة الثالثة

وطن: جددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، الاثنين، الاعتقال الإداري للأسير مفيد موسى عبد المجيد شديد (39 عامًا) من قرية خرسا جنوبي الخليل لمدة 6 شهور للمرة الثالثة على التوالي.

وجرى اعتقال الأسير شديد بتاريخ 13 يونيو، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ونُقل في حينه إلى مركز توقيف "عتصيون"، وبعد أسبوعين أصدرت سلطات الاحتلال بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وقبل أن تنتهي بأيام جددت له الإداري للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر أخرى.

والأسير شديد اعتقلته قوات الاحتلال سابقًا عدة مرات وأمضى نحو 8 أعوام في سجون الاحتلال، جزء كبير منها تحت الاعتقال الإداري المتجدد.