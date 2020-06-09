الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس المحتلة

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، إن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، هدمت منزلا في حي سويح/رأس العامود، مقام منذ 6 سنوات، تعود ملكيته للمواطنة عائشة حجازي التي تعيل ثمانية أطفال.

وأوضح أن العائلة كانت قد تلقت أمرا بالهدم قبل 6 أشهر تقريبا، ولم تستطع توكيل محامي او مهندس بسبب ظروفها الصعبة.