قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان بينهم طالبين في الثانوية العامة، من قرية نحالين غرب بيت لحم.

وأعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في الثانوية العامة خلف اسامه شكارنة (18 عاما )، وسيف احمد نجاجرة (18 عاما )، وكذلك محمد أحمد نجاجرة (19 عاما )، ومحمد نعمان غياظة (17 عاما )، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

كما وسلمت قوات الاحتلال المواطن خالد فضل نجاجرة بلاغا لنجله علي، لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من مدينة نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة فجرا، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: الشاب علي أحمد الشافعي من مخيم بلاطة شرقا، ومحمد سامي سلمان ونور محمد سلمان من بلاطة البلد، وإسماعيل تكروري، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد رياض الساحلي في مخيم بلاطة وفتشته، والذي جرى اعتقاله مساء أمس على حاجز حوارة العسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب أحمد تحسين صوافطة من قرية بردلة في الاغوار، بعد مداهمة منزل ذويه في القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد مداهمة منازل المعتقلين وعبثوا بمحتوياتها، وهم: يزن بسام، ومحمد عصمت، ومحمد مبتسم، وجميعهم من عائلة عبيد.