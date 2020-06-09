وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

اسعار صرف العملات

09.06.2020 07:12 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:

الدولار: 3.42

الدينار 4.80

اليورو: 3.82

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير