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إقتصاد وأعمال
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس المحتلة
هل تتولى شركة اسرائيلية حماية الأمن السيبراني لمشروع "نيوم"
اسعار صرف العملات
رئيس الوزراء: سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية
ما بين الرفض والقبول.. قانون حماية الأسرة من العنف لم يقرّ ولازال على طاولة النقاش
اعتصام للصحفيين قبالة مجلس الوزراء برام الله يطالب بنفي رسمي حول تقديم شكوى ضد الصحفي حمد
التنمية الاجتماعية لوطن: " العنف الاسري " ازداد في فترة الكورونا لكن التبليغ انخفض ونطالب بقانون لحماية النساء
محمود العالول لوطن: الوضع الراهن لا يمكن ان يستمر ومواجهة مخططات الضم ستكون بالعمل السياسي والميداني
محكمة العدل العليا تلغي قرارات استملاك اراضي وقف "تميم الداري" .. وعائلة التميمي لوطن: القضاء أنصفنا ولم يخضع لضغوطات السلطة التنفيذية
طلبة ثانوية عامة وأساتذة يؤكدون لوطن: أحد أسئلة امتحان الفيزياء ترجم من كتاب أجنبي بمعطيات ناقصة.. والوزارة ترد
شغف العمل والنجاح.. مشروع "جرابات": دعم المنتج الوطني، وإيصال رسائل فلسطينية، ودعم الطالب المحتاج
سلطات الاحتلال تسلم الأسير المحرر عنان نجيب إبعاداً عن القدس
سيتين يعلن جاهزية ميسي لمواجهة مايوركا
الاحتلال يعتقل 3 شبان من العيسوية بالقدس
اسعار صرف العملات
09.06.2020
07:12 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.42
الدينار 4.80
اليورو: 3.82
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