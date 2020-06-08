مصر: تسجيل 34 حالة وفاة و1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 34 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 35444 حالة، من ضمنهم 9365 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 1276 حالة وفاة.