مختصر القول.. مكان تحت الشمس

كتب: هاني عرفات

قربا مربط النعامة مني .... ، مطلع قصيدة رثاء للحارث إبن عباد يرثي فيها ولده جبير الذي قتل على يد الزير سالم المهلهل ، حينما حمل إليه رسالة من والده يدعوه فيها إلى وقف الحرب التي إمتدت لعشرات السنين بين قبيلتي تغلب بن وائل و بكر بن وائل و التي عرفت بإسم حرب البسوس وهو إسم الناقة التي قتلها كليب ملك تغلب وأدت إلى مقتله على يد إبن عمومته جساس، مما دفع الزير سالم الملقب بالمهلهل إلى إعلان الحرب على أبناء عمومته مقسماً على أن لا يذر منهم أحداً.

كتب التاريخ تذكر أن الحارث إبن عباد كان فارساً لا يشق له غبار ، كان قوياً شديد البأس لم يهزم يوماً في ساحات الوغى و فوق ذلك كله كان حكيماً عاقلاً رفض أن يزج بقومه في حرب عبثية و حاول جاهداً أن يصلح ذات البين بين أبناء العمومة المتقاتلين ، إلا أن المهلهل رفض كل وساطاته و إستمر على طغيانه . و بعد سنوات طوال من الحرب الدموية التي صبغت رمال الصحراء بضحاياها ، أرسل إبن عباد إبنه جبير رسولاً للسلام إلى المهلهل ، آملاً إنهاء الحرب بعد أن روى غليله من دماء أبناء عمومته ، فما كان من المهلهل إلا أن أعاد الجبير قتيلاً إلى والده ، و كان الحارث بن عباد حينها.

قد بلغ من العمر عتياً و فقد بصره ، و حينما دخل عليه قومه و أبلغوه أن المهلهل قتل جبيراً ، قال : إذا كان مقتل جبير سيوقف الحرب فهذا شرف له ، و لكن حينما أبلغه القوم بأن المهلهل حينما قتل جبيراً قال : هذا بشسع نعل كليب، و الشسع هو الخيط الذي يربط الحذاء بأصابع القدم ، ثارت ثائرته و أقسم على أن ينتقم و قام منشداً مرثيته الشهيرة (قربا مربط النعامة مني)و النعامة هو إسم فرسه ، و كان ذلك إيذاناً بإعلان الحرب .

و عندما تلاقى الجمعان تمكن الحارث من المهلهل و ألقاه أرضاً دون أن يتعرف عليه و هم بقتله ، لكن المهلهل توسل الحارث أن يبقي على حياته فقال له الحارث أعفو عنك إن دللتني على الزير سالم ، و جن جنون الحارث حينما أخبره الزير سالم أن من بين يديه هو الزير سالم نفسه و لكنه تمسك بوعده شريطة أن يدله على شخص آخر من قومه يكافيء جبيراً فدله الزير سالم على إبن عمومته و صديق عمره إمرؤ القيس ، فما كان من الحارث إلا أن طعن إمرؤ القيس طعنة قاتلة و قال هذا بجبير .

و هكذا إنتهت حرب البسوس التي دامت أربعين عاماً ، أما حروب العرب فلا زالت قائمة إلى يومنا هذا .

هل هو قدر محتوم على الأمة العربية التناحر الأبدي ما بين قبائل و أقوام و طوائف و ملل؟ يبدو أن شيئاً لم يتغير منذ حرب البسوس ، ربما المتغير الوحيد هو إرتداء القبائل لثياب الاحزاب و الفصائل في عالمنا المعاصر ، و لا زلنا نخوض حروباً بالوكالة منذ أيام المناذرة و الغساسنة ، لماذا كتب على هذه الأمة أن تبقى عاجزة و متناحرة ، هل هو شيء نشربه أو طعاماً نأكله، أم هي مفاهيم و تقاليد ورثناها جيلاً بعد جيل ؟

لماذا توقف الزمن عندنا ؟

هل هم أمراء الطوائف ؟ و إذا كان الامر كذلك فلماذا لا زلنا نسمح لهم بإقتيادنا إلى حتفنا ؟ هل نحن الامة الوحيدة على وجه البسيطة التي حكمها الطغاة؟

ألمانيا و اليابان هزمتا مرتين في حربين طاحنتين خلال أقل من عشرين عاماً و خلال بضع سنوات عادتا لتصدر الواجهة في التقدم العلمي و الاقتصادي ، حتى رواندا هذا البلد الافريقي الفقير ، الذي قدم أكثر من مليوني قتيل في حرب قبلية لم يعلم العالم بها حتى بدأت الجثث تطفو في أنهر الدول المجاورة ، يشهد الان و بعد سنوات قلائل طفرة إقتصادية و علمية قل مثيلها ، و لحقت أو تكاد ركب البلدان المتطورة .

قال أحدهم مرة : إن الانسان العربي من أكثر الناس ذكاء و لكنه لا يستطيع أن يعمل ضمن مجموعة ، لا أظن أن هذا الافتراض صحيح ، و إلا فكيف يعمل الكثير من المبدعين العرب في مجالات شتى في البلدان الاوروبية و أميركا ضمن مجموعات و يتميزون أيضاً .

الامر المؤكد أنه و طالما لم ننتج نخباً تمسك (بمربط النعامة) وتضع حداً للطائفية و القبلية و الجهل المطبق ،فإننا لن نطل برأسنا من الطرف الآخر لهذا النفق المظلم و حتى ذلك الوقت سنبقى مثل جحدر في قصة الزير سالم : المهمش الذي ظل يبحث لنفسه عن مكان تحت الشمس و فعل كل ما يستطيع لينال إعتراف قومه و إنتهى به الأمر صريعاً بهراوة على رأسه من إمرأة من قومه، لم تتعرف عليه رغم صراخه.