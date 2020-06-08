الاحتلال يعتقل مقدسيين ويبعد آخرين عن المسجد الأقصى لعدة أشهر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الاثنين، المقدسية هنادي الحلواني والشاب عمر محيسن من طريق المجاهدين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن القوات اعتقلت الحلواني أثناء تواجدها في طريق المجاهدين، بحجة أنها لم تحضر للتحقيق.

وكانت شرطة الاحتلال في مركز القشلة سلمت الحلواني أمس الأحد قرارا بالابعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

في السياق، إستأنفت شرطة الاحتلال مساء الاثنين على قرار الافراج عن 6 معتقلين مقدسيين، ومددت توقيفهم ليوم غد الثلاثاء للنظر في الاستئناف بالمحكمة المركزية بالقدس المحتلة.

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" غربي القدس المحتلة قضت اليوم بالافراج عن المقدسيين الستة، بشرط التوقيع على كفالة خاصة بقيمة 2500 شيكل، وكفالة طرف ثالث بقيمة 2500، وفق ما قاله محامي نادي الأسير مفيد الحاج.

والمعتقلون الستة هم: خالد أبو غنام، أشرف عبيد ، طلال الصياد، نضال عفانة، أشرف نجيب، فوزي شعبان.

وأضاف المحامي الحاج أن المحكمة مددت توقيف المعتقلين المقدسيين جهاد عويضة وطلال الصياد إلى يوم الأربعاء المقبل.

وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 21 مقدسيا من عدة أحياء بالقدس، بزعم أنهم يتعاونون مع السلطة الفلسطينية ومخالفة قانون التطبيق.