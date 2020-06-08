الشركة الفلسطينية للسيارات تتبرع بسيارة "هونداي" لوزارة الصحة

وطن: تبرعت الشركة الفلسطينية للسيارات بسياراة هونداي وكمية من الأقنعة الطبية والألبسة الواقية لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وقدمت وزيرة الصحة د. مي الكيلة شكرها للشركة الفلسطينية للسيارات على هذا الدعم، مؤكدة أن العلاقة التكاملية والتعاون الكبير بين وزارة الصحة وجميع القطاعات والمؤسسات والشركات الفلسطينية ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر التسليم المدير العام للشركة الفلسطينية للسيارات رامي شمشوم، والسيد نادر الحواري والسيد نائل مسعود.