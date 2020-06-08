169 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تراجعت حالات التعافي الجديدة إلى 13 حالة، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة بـ"كوفيد 19" إلى 2607 مرضى.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات الإجمالي في دولة الاحتلال ارتفع إلى 18032، في زيادة بلغت 112 إصابة نشطة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ44 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 29، تم وصل 23 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

(عرب 48)