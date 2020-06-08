تحرير 30 محضراً لتجار مخالفين في خانيونس ورفح

وطن: حررت مباحث التموين بمحافظة خانيونس 26 محضراً، ما بين ضبط وإتلاف، نتيجة مخالفة قوانين وشروط الصحة والنظافة العامة المعمول بها داخل المنشآت التجارية والغذائية، فيما تم تحويل 7 قضايا للدوائر المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكر الرائد في المباحث رائد أبو زرقة، رئيس قسم مباحث التموين بخان يونس بأنه جرى خلال الأسبوع الماضي تفقد 355 منشأة، شملت مخابز ومطاعم ومصانع وصيدليات وبقالات ومولات تجارية، وبسطات عشوائية داخل الأسواق الشعبية، وذلك برفقة اللجنة الغذائية الكبرى بالمحافظة.

من جانبه، قال الرائد حماد أبو جزر مدير دائرة مباحث التموين برفح "إن المباحث حررت أربعة محاضر ضبط وإتلاف بحق تجار عرضوا سلعاً منتهية الصلاحية، شملت القهوة وزيت دوار الشمس ومشروبات غازية ومزيل دهون" لافتاً إلى أن هذه المحاضر حُررت أثناء جولة ميدانية على الأسواق برفقة لجنة الرقابة الغذائية في وزارة الاقتصاد الوطني.