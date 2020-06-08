اشتية: لا أحد فوق القانون ولا يُسمح لأي كان أخذ حقه بيده

وطن: شدَّد رئيس الحكومة الفلسطينية محد اشتية على أن القانون سيأخذ مجراه، وأنه لا أحد فوق القانون، وذلك خلال تأديته واجب العزاء أمس في ضحايا شجار عائلي ببلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال اشتية:" من المؤلم أن نرى أخوتنا وأبناءنا تهدر أرواحهم بلا ثمن في شجارات عائلية".

وقُتل ثلاثة مواطنيْن خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار وقع في بلدة حوارة، وكشفت تحقيقات الشرطة أنّ الشجار بدأ مساء السبت بين عائلتين، وتجدد في ساعات صباح الأحد ليسفر عن مقتل الثلاثة وهم من عائلة واحدة.

وتابع اشتية في تصريح له عبر موقع "فيسبوك" "أمام شعبنا معارك كبيرة ليخوضها، ونحن بأمس الحاجة لوحدة مجتمعنا وتماسكه، والسلم الأهلي عماد صمودنا في مواجهة الاحتلال وكل التحديات"

وأوضح رئيس الحكومة أنه وبحمد الله تم استيعاب ردة الفعل التي لم تتسع بفضل حكمة أهل حوارة ومكوناتها الاجتماعية وجهود الجميع.

وشدد على أن المشاكل تُحل بالاحتكام للقانون، وأنه لا يُسمح لأي كان أن يأخذ حقه بيده، مختتما بالترحُم على ضحايا حوارة الثلاث.