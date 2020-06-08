اعتصام في القدس تنديداً بجريمة إعدام الشاب الحلاق

وطن: شارك العشرات من العاملين في مؤسسات مقدسية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، في اعتصام احتجاجي أمام ساحة باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، تنديداً بعملية الإعدام التي نفذها جنود الاحتلال بحق أحد ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق من سكان واد الجوز في القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي شهد محيطها تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال، يافطات تندد بجريمة الاحتلال، وبسياسة الإعدام الميداني، وضد الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لهم.

وقال المحامي هيثم خطيب مدير الوحدة القانونية في مؤسسة "سانت إيف"، إن الوقفة جاءت استنكاراً لاستهداف الشهيد الحلاق، الذي لم يشكل خطرا على حياة أحد.

وكانت قوات الاحتلال فتحت النار صوب الشاب الحلاق، قبل عشرة أيام، أثناء توجهه لمدرسته البكرية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، ما أدى الى استشهاده.