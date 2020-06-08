عدتَ يا يوم مولدي

كتب: د.عبد الرحيم سويسة

في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما ، كان من المفترض أن احتفل بعيد ميلادي الحادي عشر، إلا أن ذلك الاحتفال لم يتم .. لقد تم اغتيال فرحة ذلك الفتى اليافع الذي يكتب لكم اليوم هذه السطور بعد مرور أكثر من نصف قرن!

كان ذلك في 7/6/1967 عندما اجتاحت الدبابات الإسرائيلية مدينتي نابلس وهو نفس اليوم الذي سقطت فيه أيضا مدينة القدس بيد الاحتلال الغاشم.

في ذلك اليوم اغتال الاحتلالُ الاحتفال، وما زال هذا الاحتلال حتى هذا اليوم يتوغل في أرضنا ويتغوَّل في وطننا ، ويمارس ضدنا كل صنوف التعذيب والقهر والسرقة والتزوير والعنصرية والبلطجة والبطش، ورغم ذلك ما زال شعبنا متمسكا بحقوقه ويدافع عنها بكل غالٍ ونفيس، وما زلنا لم ننكسر في داخلنا ولم تفتر عزيمتنا،ولم نكل ولم نمل و لم نيأس ولم نستسلم، وما زلنا متشبثين بالوطن والأمل ، وما زلنا نحلم بالحرية وواثقين من الاستقلال ، وما زلنا نرى الضوء في نهاية النفق الطويل المظلم ، وما زلنا نقول ان اشد ساعات الليل ظلمة وسوادا هي ما قبل الفجر.

ورغم تزاحم الخطوب وتعدد المؤامرات والصفقات والمسميات، ورغم كثرة المتآمرين وتقاعس الأخوة عن النجدة وانتقال بعضهم إلى خندق الأعداء بأعذارٍ واهية ومبررات كاذبة .. ما زال رجالنا ونساؤنا يوصون أبناءهم بالثبات وعدم اليأس وعدم السماح لكائنٍ من كان بان يسرق منا الأمل بالانتصار والحلم بالغد المشرق والمستقبل الواعد والثقة بأننا سننال حريتنا وسننجز استقلالنا مهما طال الزمن .. فهذه هي الحتمية التاريخية وخلاصة تجارب شعوب الأرض.

لقد احتلت فرنسا الجزائر لمدة 132 سنة فعلت خلاها كل شيء لإلغاء ذاكرة الشعب الجزائري وكسر إرادته وتغيير ثقافته ومصادرة أرضه وضمها إلى فرنسا، ولكن كل هذه المحاولات المستميتة والمستبدة انتهت إلى فشلٍ كبير حيث حقق الشعب الجزائري استقلاله واجبر المحتل والمستعمر على الرحيل عن الجزائر.

وقبل ذلك تعرضت بلادنا إلى غزو أوروبي شرس استمر 90 عاما وانتهى بإجبار المعتدين الغزاة على الرحيل عن القدس وكل فلسطين وبلاد الشام وانتهى وهُزِم العدوان الأوروبي فيما عرف بالحروب الصليبية، ونفس المصير لحق بالمغول عندما اعتدوا علينا وعلى أرضنا.

حكم الارتهايد العنصري في جنوب إفريقيا استمر 46 عاما وانتهى بهزيمة العنصريين البيض ورحيلهم وانتصار أصحاب الأرض الشرعيين.

إلى من هم اليوم في عمري عندما سقطت القدس ونابلس وباقي فلسطين بيد الاحتلال الإسرائيلي ، والى كل شبابنا وأبنائنا أينما كانوا أقول :

مهما طال الزمن ومهما زاد البطش ومهما علت العربدة ومهما اشتد الحصار وزادت الضائقة فان هناك حتمية تاريخية تقول (الاحتلال إلى زوال).