"صامدون": الاعتقالات التي تستهدف الطلبة هدفها تمرير " الضَم" ولن تكسر إرادة شعبنا

رام الله- وطن: قالت مصادر في "شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى" إن هدف حملة الاعتقالات الواسعة التي تشّنها قوات الاحتلال في الضفة تستهدف بالدرجة الأساسيّة كوادر الحركة الطلابية الفلسطينية وطلائع الشباب الفلسطيني، والتي لن تكون آخرها اعتقال الطالبة في جامعة بيرزيت "ليان كايد" هدفها إبقاء الحركة الوطنية في موقع الدّفاع والقلق لتمرير مشروع الضم في الضفة من خلال إشاعة أجواء التخويف والردع.

واعتبرت "صامدون" أن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقالات واقتحام العديد من المناطق وعلى نطاق واسع طالت ليلة الأمس نحو 30 شابًا وفتى في الضفة بمافيها القدس، سياسة احتلالية فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا المناضل ولن تردع الحركة الطلابية .

وجددت "صامدون" دعوتها إلى الوحدة الميّدانية والصلابة الوطنيّة في مواجهة إجراءات الاحتلال مؤكدة على ضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرة الوطنية يوم 1 تموز / يوليو 2020 لرفض مشاريع الاحتلال ومواجهة سياساته الاستعمارية العنصرية.