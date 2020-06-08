141 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال بواقع 141 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أنه جرى إجراء 13,685 فحص يوم أمس اكتشف من خلالها إصابة 141 شخص بالفيروس ما يرفع مجموع الحالات المصابة النشطة الى 17,915 حالة، غالبيتها بحالة طفيفة بينما وصفت إصابة 27 منهم بالخطيرة، يخضع 23 منهم للتنفس الصناعي.

في حين جرى تسجيل وفاة 298 شخص، وشفاء 15,102 حالة، حيث يعالج في المستشفيات 109 حالات والبقية في المنازل والفنادق.