محافظ الخليل يغلق حلحول

وطن: أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الإثنين، اغلاق بلدة حلحول شمال الخليل، جراء الكشف عن إصابة 8 مواطنين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح البكري، بعد اجتماع عقد في بلدية حلحول، بحضور رئيس البلدية، واقليم حركة "فتح"، ولجنة الطوارئ والطب الوقائي والمؤسسة الأمنية، أنه تم الاتفاق على اغلاق المساجد والصالات والمقاهي والغاء بيوت العزاء وحفلات الاعراس في حلحول حتى اشعار اخر، من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين واستكمال اجراءات الطب الوقائي، منعا لتفشي "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن إصابة 8 مواطنين بفيروس "كورونا" في حلحول بعد إجراء الفحوصات لهم، بينهم 3 أطفال، جراء مخالطتهم سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 651 إصابة.