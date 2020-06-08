نيوزيلندا تنتصر على كورونا وترفع كل القيود

وطن: في إشارة إلى انتصارها على الوباء، أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود، وذلك بعد ساعات من إعلانها عدم تسجيل أي حالة نشطة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

فقد قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الاثنين، إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، ابتداء من يوم الثلاثاء.

وأوضح أن رفع التدابير هذه، بعد القضاء على فيروس كورونا في البلاد، لا يشمل قيود إغلاق الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في مؤتمر صحفي، أن بلادها ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.

وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.

وكانت وزارة الصحة النيوزيلندية أعلنت في بيان صدر عنها في وقت سابق الاثنين أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة نشطة بـفيروس كورونا الجديد في نيوزيلندا لأول مرة منذ 28 فبراير الماضي.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا، الطبيب آشلي بلومفيلد، في بيان إن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض.

يشار إلى أن نيوزيلندا، سبق أن أعلنت عن استئناف الأعمال التجارية نشاطها، بما في ذلك مراكز التسوق ودور السينما والمقاهي والصالات الرياضية.