ترامب: العراق لم يمتلك أسلحة دمار شامل.. وكولن باول سبب دخولنا في "حروب كارثية" بالشرق الأوسط
07.06.2020 11:25 PM
وطن: رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذي قال إنه سيصوت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية.
وقال ترامب: "كولن باول، متغطرس حقيقي كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان".
وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".
وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة "سي إن إن"، حيث قال: "بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة".