نتنياهو يجتمع الليلة بغانتس وأشكينازي لمناقشة "الضم"

وطن: يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، الليلة، بوزير الجيش بيني غانتس، إلى جانب غابي أشكنازي وزير الخارجية، لبحث قضية "ضم" أراضي فلسطينية إلى سيادة الاحتلال.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن اللقاء سيُعقد الليلة بعد التحدث مع أعضاء مجالس المستوطنات الداعمة للخطة الأميركية.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون أمنيون للاحتلال، ظهر اليوم، إن المستوى السياسي لم يبلغ حتى الآن المستوى العسكري والأمني بأي خرائط أو معلومات حول قضية الضم والسيادة.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا، وفقاً للرسائل الأميركية الأخيرة، إنه قد يتم تأخير التطبيق، بسبب انشغال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأحداث الداخلية وأزمة كورونا.

وسيصل الأربعاء وزير الخارجية الألماني هايك ماس إلىدولة الاحتلال لمحاولة إقناع نتنياهو وغانتس وأشكنازي بتجنب الضم، منعاً لفرض عقوبات على "إسرائيل".