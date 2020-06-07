122 حالة وفاة و1855 اصابة بـ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطيينة بالعالم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جالياتنا حول العالم، ارتفع إلى 122 وفاة، عقب تسجيل 3 حالات جديدة، واحدة في السعودية، واثنتين في جمهورية مصر العربية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، ان عدد الإصابات بين جالياتنا في العالم ارتفع إلى 1855 إصابة، عقب تسجيل 7 اصابات جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، واصابتين في مصر، فيما بلغ عدد حــالات التعافي 1033، منها واحدة في امريكا و8 في البرازيل، و4 في هولندا.

واشار التقرير الى أن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أفادت بتسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية لكل من: المواطنة عصمت برهم (56 عاماً)، والمواطن عبد الوهاب نجم (79عاماً، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4. كما افادت السفارة بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات إلى 7، تعافت منها حالة واحدة وحالتين وضعهما مستقر. كما وتابعت السفارة الوضع الصحي لستة مواطنين في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة سلامتهم جميعاً، كما تتابع السفارة مع وزارة الصحة المصرية كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بحالتي الوفاة الجديدتين.

كما افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية بتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن شحته عبد الرازق سليم لافي (66 عاماً) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17، في حين لم تسجل إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الاصابات 41، تعافى منها 7.

الى ذلك أكد فريق العمل المختص أنه تلقى مذكرة شفهية من مكتب تمثيل جمهورية كوريا الجنوبية تتضمن موافقة الحكومة الكورية على تقديم دعم طبي لدولة فلسطين، عبارة عن مواد فحص لفيروس كورونا بما قيمته 200000 دولار لدعم الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذا الفيروس.

وافاد الفريق المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية بتسجيل 7 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 806، فيما لم تسجل أية حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 56، وسجلت حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 317.

وافادت بعثة فلسطين لدى مملكة هولندا بتسجيل 4 حالات تعافٍ ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 7، ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات الإجمالي 8.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 36، فيما سجلت 8 حالات تعاف جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 27، وتبقى 7 حالات نشطة، منها 6 في الحجر المنزلي وأوضاعهم الصحية جيدة وواحدة في المستشفى.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا الاطمئنان على الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية والطلبة في مختلفة أنحاء المحافظات الاندونيسية، وذلك من خلال طاقم السفارة وخلية الأزمة. وقامت السفارة بتقديم المساعدة المالية لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلب المساعدة، وكذلك لأبناء الجالية المحتاجين. وتفيد السفارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، لتبقى إصابة واحدة مسجلة لأحد الطلبة الذين يدرسون في كلية الطب في مدينة سورا بايا، حيث تتواصل السفارة بشكل مستمر معه للاطمئنان عن صحته وظروفه المعيشية.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا الاتحادية أنه لم يتم تسجيل أية اصابة جديدة في صفوف الجالية في جميع الولايات الالمانية ليبقى عدد الاصابات المسجلة 15، تعافى منها 4 حالات.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق أنه وفي ضوء بدء الموجة الثانية من انتشار وتفشي وباء كورونا في العراق، عممت السفارة على أبناء الجالية الفلسطينية خاصة القاطنين في حي البلديات في العاصمة بغداد بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام التام بطرق الوقاية المعلنة رسمياً من الحكومة العراقية، وتفيد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية في حين تعاملت السفارة مع حالة اشتباه لمواطن ستيني وقامت بنقله بسيارة السفارة إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة له تبين أنه غير مصاب، أما بالنسبة لعائلة المواطن الذي توفي بالكورونا سابقاً تؤكد السفارة أنها خرجت من الحجر وتبين أن جميع افرادها سالمين. وتؤكد السفارة أن الوضع المعيشي للجالية صعب ويتدهور يوماً بعد يوم وتطالب بتوفير مساعدات عاجلة لها، وتؤكد أنه تم توزيع 160 سلة غذائية كبيرة على العائلات الفقيرة في مدينة الموصل بتبرع من جمعية خيرية عراقية مولتها جمعية خيرية كويتية، كما تم توزيع مبالغ مالية على الأسر المحتاجة بتبرع من رجل أعمال، وتوزيع ألعاب أطفال على العائلات التي لديها أطفال.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا أنه لم تسجل أية إصابة في صفوف الجالية حتى الآن، وتتابع أوضاعها بالتعاون مع مجلس الجالية ومندوبي السفارة في كافة المناطق في غرب ليبيا، وذلك للاطمئنان عن صحتها وسلامتها وتقديم الخدمات والمساعدات لمن يطلبها. تتابع السفارة قضية إجلاء العالقين من أبناء الجالية المقيمين في ليبيا والمتواجدين حالياً في تركيا، وتفيد أنها حصلت على الموافقات من لجنة الأزمة الليبية في وزارة الخارجية لإعادتهم جميعاً، كما تم إعادة مواطن مقيم كان عالقاً في المملكة المغربية. وتؤكد السفارة أن عدد العالقين في تركيا 63 مواطنا فلسطينيا، حيث تقوم القنصلية الليبية بأخذ العينات لفحصهم وحجرهم في إحدى فنادق اسطنبول، مع تكفل الدولة الليبية بجميع مصاريف الحجر لمدة اسبوعين ليتم بعدها إعادتهم إلى ليبيا.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا متابعة أوضاع الجالية الصحية والمعيشية، وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة في صفوفها، وتقوم بالتنسيق اليومي معها للتشاور وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع إصابات لدى الجالية.