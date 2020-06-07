بناءً على طلب أسرته.. دفن رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك في سوريا

وطن: أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي، أن عملية دفن الدكتور رمضان عبدالله شلح ستتم في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، بجوار رفيق دربه المؤسس فتحي الشقاقي.

فيما صرّح القيادي بالجهاد، نافذ عزام، أن: "دفن جثمان القائد رمضان شلح داخل مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك في دمشق، بطلب من زوجته وذويه" حسب قوله.

يشار إلى حركة الجهاد الإسلامي أعلنت، مساء يوم الأحد، بشكل رسمي عن أن جثمان الدكتور رمضان شلح، سينقل لمصر وسيتم الدفن في قطاع غزة.. وهو الأمر الذي تم نفيه فيما بعد.

وقد هاجم نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، وبيني غانتس وزير الجيش، بعد موافقتهما دخول جثمان رمضان شلح إلى قطاع غزة.

واعتبر بينيت في تغريدة له عبر تويتر ما جرى من موافقة بأنه "هدية مجانية لأعداء إسرائيل"!

وتساءل بينيت عن السبب الذي منع نتنياهو وغانتس بربط دخول جثمان شلح لغزة، بإعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول.