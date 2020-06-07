رسميًا.. جثمان الدكتور رمضان شلّح سينقل إلى غزة لمواراة الثرى

وطن: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مساء يوم الأحد، بشكل رسمي عن أن جثمان الدكتور رمضان شلح، سينقل لمصر وسيتم الدفن في قطاع غزة.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام: مصر أبدت موافقة على دخول جثمان رمضان شلح لغزة، وخلال الساعات المقبلة سيتم نقله من دمشق للقاهرة، ومنها لقطاع غزة ليوارى الثرى في أرضه.

يشار إلى أنَّ دولة الاحتلال رفضت في العام 2012 دخول الأمين العام الدكتور رمضان شلح ونائبه زياد النخالة إلى قطاع غزة.