الاحتلال يخطر بهدم منزلين شرق يطا جنوب الخليل

رام الله- وطن: اخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بهدم منزلين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اخطرت بهدم منزلين في منطقة بيرين شرق يطا، يعودان للمواطنين اسعد يوسف برقان، ويعقوب برقان.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف مسافر يطا وشرقها (حوالي 16 تجمعا سكانيا بتعداد 2500 نسمة)، خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد الاخطارات الف اخطار نفذ منها الكثير خلال هذا العام، بهدف السيطرة على مساحة تقدر بـ100 الف دونم لصالح الاستيطان.