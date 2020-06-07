"هيئة الأسرى" تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير معمر الصباح

رام الله- وطن: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأحد، من تدهور الوضع الصحي للأسير معمر الصباح والذي يرقد في قسم العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا".

ولفتت الهيئة، بأن الأسير عانى من تفاقم في وضعه الصحي يوم الخميس الماضي، ما استدعى نقله الى مشفى "سوروكا" وادخاله الى العناية المركزة حيث تبين إصابته بالتهاب حاد في الرئتين.

يذكر أن الأسير معمر أسعد عبد الله صباح (41 عاماً) من مدينة جنين كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير صباح بتاريخ 14/1/2003، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 23 عاماً.