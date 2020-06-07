المجلس الثقافي البريطاني يستأنف إجراء إمتحان "الايلتس" في فلسطين

وطن: أعلن المجلس الثقافي البريطاني استئناف اجراء امتحان "الايلتس" في رام الله وغزة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4 حزيران 2020.

يعتبر "الايلتس" امتحان اللغة الإنجليزية الأكثر شهرة على مستوى العالم، وقد تم تطويره على أيدي بعض الخبراء الرائدين في تقييم اللغة الانجليزية وهو يقيس مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة.

ويأتي هذا الاعلان ليتوافق مع التوجيهات الحكومية بالسماح لاستئناف خدمة امتحانات "الايلتس" مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة العامة واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمراكز الاختبار لضمان حماية الموظفين والطلبة الممتحنين.

هذا وسيتم منع الراغبين في التقدم للامتحان والموظفين الذين يخضعون للحجر الصحي، أو الذين طلب منهم البقاء في المنزل، أو الذين يخضعون للمراقبة الطبية من أداء الامتحان، كما هو محدد من قبل الحكومة الفلسطينية. كما سيمنع من أداء الامتحان كل من يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال المستمر أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تظهر عليه أعراض أخرى تشبه الإنفلونزا.

وتشمل الإجراءات الاحترازية فحص درجة الحرارة في قاعة الامتحان، والتأكد من تباعد الموظفين ومقدمي الامتحان عن بعضهم البعض مسافة مترين في جميع الأوقات، واستخدام كمامات الوجه، والتي سيتم توفيرها في مكان الامتحان.

وقال مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري: "لقد عدلنا اجراءاتنا في فلسطين لتتوافق مع الارشادات الحكومية المتعلقة بالصحة والسلامة الموصى بها والتي تشمل الطلبة المتقدمين للامتحان".

وأضاف: "لقد أجرينا تقييمًا مكثفًا للمخاطر المترتبة، وأخذنا بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وضمان وجود مرافق صحية معقمة، و سوف نقوم بتوفير تعقيم اضافي لتقليل خطر التلوث، وستبقى هذه الاحتياطات قيد المراجعة باستمرار، وسنظل يقظين تجاه تطور وضع فيروس "كورونا المستجد و المتطور".

وختم مدير المجلس الثقافي البريطاني حديثه قائلا:"لقد كان هذا وقتًا صعبًا، بالنسبة للعديد من ممتحني "الايلتس"، ونحن نتطلع إلى أن نكون جزءاً من رحلة "التعلم الخاصة بهم مرة أخرى".

كما يقدم المجلس الثقافي البريطاني أيضًا العديد من الموارد المجانية المتاحة لكافة الراغبين في التقدم للامتحان. ويستطيع المتقدمون الاستفادة أيضًا من Road to IELTS – وهي دورات تعد عبر "الإنترنت" والتي توفر فيها 100 نشاط تفاعلي واختبارين لممارسة المهارات الأربع - القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة.

نبذه عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية في المملكة المتحدة،ويعمل مع أكثر من 100 دولة في مجالات الفنون والثقافة، وتعليم اللغة الإنجليزية، والمجتمع المدني.

و في العام الماضي استفاد من خدمات المجلس أكثر من 65 مليون شخص بشكل مباشر ونحو 731 مليون شخص عبر شبكة" الانترنت"، والبث والمنشورات.

ويساعد الدول التي نعمل معه على تغيير نمط الحياة من خلال خلق الفرص، وتعزيز الروابط وتعميق الثقة.

تأسس المجلس الثقافي البريطاني عام 1934 ،وهو مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة، يحكمها الميثاق الملكي والهيئة العامة في المملكة المتحدة،ويتلقى منحة تمويل أساسية بنسبة 15 في المائة من حكومة المملكة المتحدة.

