إغلاق مدارس يافا بعد تسجيل إصابات بفايروس كورونا

وطن: قررت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إغلاق كافة المدارس في مدينة يافا، بما فيها المدارس الابتدائية والثانوية، بعد اكتشاف حالات إيجابية في صفوف الطلاب والمعلمين والعاملين بفيروس كورونا، وصدرت تعليمات للطلاب والمعلمين بإجراء الفحوصات.

وقررت يوم أمس السبت مدرسة تيراسنطا الابتدائية ومدرسة أجيال الابتدائية، ومدرسة الأخوة، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، وذلك بعد اكتشاف إصابات فيها، في حين يستمر العمل بمنظومة التعلّم عن بعد فيها.

يشار إلى أنه وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن عدد المرضى في جهاز التعليم وصل إلى 330، في حين وصل عدد المدارس المغلقة في دولة الاحتلال إلى 106 مدرسة مغلقة، بينما يتواجد 16.327 طالب ومعلم في الحجر الصحي.