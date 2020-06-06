4 وفيات و257 إصابة في دولة الاحتلال منذ الخميس

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، وفاة 4 أشخاص، وإصابة 257 بفيروس كورونا، منذ مساء يوم الخميس الماضي.

وبحسب الإحصائية، فإن عدد الوفيات ارتفع من 291 إلى 295 حالة، من بينهم 3 حالات منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذا المساء.

وبينت أن عدد الإصابات وصل إلى 17752، بعد أن سجل مساء الخميس 17495، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الخطيرة بلغ 29، و21 موصولين على أجهزة التنفس.

وتماثل للشفاء 15050، فيما وصل عدد الحالات النشطة عند 2407.