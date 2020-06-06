وزارة الاتصالات تحذر من المؤتمر التطبيعي الالكتروني وتدعو لمحاربته

وطن: حذّرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الإنزلاق في وحل التطبيع الالكتروني مع الاحتلال، من خلال المؤتمر التطبيعي الذي دعت إليه السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة، ومركز بيرس التطبيعي، والمقرر عقده الكترونيا خلال الأسبوع الجاري.

وحثت الوزارة في بيان، مساء اليوم السبت، أبناء شعبنا إلى نشر مزيد من التوعية حول آلية محاربة هذا المؤتمر، مؤكدة أن محاولاتهم كافة قد قوبلت بالرفض من قبل الشركات الفلسطينية، في دليل واضح على الانتماء الوطني، والالتزام بسياسة القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة العصيبة.

وأمس الجمعة، حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الانزلاق في وحل التطبيع مع الاحتلال، عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشادت الوزارة بدور الشركات الرافضة للتطبيع دون التساوق مع الإغراءات الماديه الزائلة، معبرة عن فخرها بالكفاءات الفلسطينية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.