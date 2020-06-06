تظاهرة حاشدة في تل أبيب رفضا لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية

وطن: انطلقت، مساء اليوم السبت، تظاهرة حاشدة في تل ابيب، دعت اليها أحزاب عربية وقوى يسارية في دولة الاحتلال تنديدا ورفضا لمخطط ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

وأعلنت حركات السلام الاسرائيلية "السلام الان" و "نساء يصنعن السلام"، و"يكسرون الصمت"، انها حصلت على موافقة سلطات الاحتلال لتنظيم مظاهرة في تل أبيب، اليوم السبت، بدءا من الساعة السابعة مساء تحت شعار "لا للضم والاحتلال، نعم للسلام والديمقراطية".

ودعت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحزب ميرتس، واحزاب يسارية اخرى، للمشاركة في المظاهرة "لاطلاق صرخة مدوّية ضد مخطط الضم والاحتلال".

وجاء في دعوة أحزاب اليسار: "يقوم نتنياهو وترمب بتكريس واقع أليم قائم على الكراهية والفصل، والآن يريدون سلخ وضم مساحات من الضفة الغربية وتهجير أهلها، وسحب مواطنة أهالي المثلث ووادي عارة، يريدون تصفية أي أمل في الحل، ولكننا ندرك أن ثمة طريقًا آخر، طريق العدالة والمساواة وحل الدولتين، وأن علينا النضال في سبيله".

وررد المشاركون شعارات تندد بالاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين، إلى جانب تنديدهم بجريمة إعدام الشهيد إياد الحلاق الذي رفعوا صوره، وقتل الرجل الأسود الأميركي جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية، مشيرين إلى أن تلك الجرائم واحدة وتندرج تحت العنصرية الأميركية- الإسرائيلية.