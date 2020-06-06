وفاة مواطنين فلسطينيين في مصر بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية.

وأوضحت السفارة أن المتوفَّين هما: المواطنة عصمت عمر حمدان برهم (56 عامًا)، والمواطن عبد الوهاب سعيد محمد نجم (79 عامًا).

وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة الفقيدين ودفنهما.

يشار إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة المتوفين بسبب جائحة الكورونا من أبناء الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية إلى 4 حالات.