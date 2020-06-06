الأسير حكمت عبد الجليل يدخل عامه السابع عشر في سجون الاحتلال

وطن: أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين بأنّ الأسير حكمت عبد الجليل، 38 عامًا، من مدينة نابلس، يدخل، اليوم السبت، عامه السابع عشر داخل سجون الاحتلال، حيث يقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية نشاطه في صفوف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

ويعتبر الأسير عبد الجليل أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، وتعرض للنقل أكثر من مرة من سجن إلى آخر ضمن سياسة استهداف قادة الحركة الأسيرة التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون.

وحكمت عليه المحاكم الاحتلالية بالسجن المؤبد، وأثناء المدة الطويلة التي أمضاها في الأسر، بات أحد قادة الجبهة البارزين، وأُسنِدَت إليه مجموعة من المهام التنظيمية، وقاد عددًا من المنظمات الروابطية، وتدرج بالسلم القيادي في الهيئات القيادية لمنظمات الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال.

ونقل عبد الجليل عشرات المرات بين مختلف السجون، وشارك في عشرات الفعاليات الاعتقالية والاحتجاجات، والإضرابات عن الطعام لا سيما أعوام ( 2004-2011-2012).