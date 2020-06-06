"كورونا" حول العالم: الوفيات تقترب من 400 ألف والإصابات من 7 ملايين

وطن: أظهرت آخر الاحصائيات حول انتشار فيروس "كورونا"، انه تسبب بوفاة 398,747 شخصا حول العالم، من بين 6,879,502، وتماثل للشفاء منهم 3,371,311 شخصا.

النرويج: 18 إصابة جديدة بـ(كورونا) ولا وفيات

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة اليوم، تسجيل 18 اصابة بفيروس كورونا المستجد من دون وفيات جديدة بسبب بالفيروس.

وقال المعهد النرويجي في بيان إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 8522 شخصا.

ولم يسجل المعهد أي وفيات جديدة بـ(كورونا) ما يبقي عدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس عند 238 شخصا.

هولندا: ست وفيات بـ(كورونا) والاجمالي 6011 حالة

أعلنت هولندا تسجيل ست وفيات جديدة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 6011 حالة.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان له إن الفحوص الطبية أظهرت 183 حالة إيجابية الإصابة ب(كورونا) ليصل عدد المصابين بالفيروس إلى 47335 مصابا.

وأضاف أن المستشفيات في البلاد استقبلت ثلاث حالات جديدة لمصابين بكورونا.

سويسرا: الاصابات بـ(كورونا) تقارب 31 الفا والوفيات 1661

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل الى 30956 اصابة فيما استقرت معدلات الوفيات عند 1661 وفاة.

وأضافت وزارة الشؤون الصحية في بيان ان نسبة الاصابات مقارنة مع عدد السكان قد بلغت 361 اصابة لكل 100 ألف نسمة، وذلك بعد تسجيل 23 اصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية.

واوضحت أنها اجرت حتى الان أكثر من 419 ألف اختبار على من ظهرت عليهم اعراض المرض وان نسبة المصابين من بينهم تصل الى 10 بالمئة.

وذكرت ان غالبية الإصابات والوفيات في مقاطعات جنوب وغرب سويسرا المتاخمة للحدود مع كل من إيطاليا وفرنسا الى جانب مقاطعة بازل اقصى شمال غربي البلاد والتي تتقاسم حدودها مع المانيا وفرنسا.

قطر: تسجيل 1700 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، تسجيل 1700 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19.(

وأضافت الوزارة في بيان ان الاعداد الجديدة ترفع إجمالي الإصابات والوفيات بسبب الفيروس التنفسي إلى 67195 إصابة و51 وفاة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة هي لعمالة وافدة نتيجة المخالطة وان حالتي الوفاة تعودان لشخصين يبلغان كلاھما من العمر (57 عاما) كانا يعانيان من امراض مزمنة.

وذكرت ان عدد حالات الشفاء بلغت 1592 ليصل إجمالي حالات الشفاء من (كورونا) إلى 42527 حالة.

تونس: لا اصابات جديدة بـ(كورونا) لليوم الثالث

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عدم تسجيل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الماضية وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان أنه تم إجراء 503 تحاليل مخبرية اسفرت عن تسجيل ثلاثة تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة.

واضافت ان العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس استقر عند 1087 تماثل 977 منهم للشفاء مقابل 49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة)، و61 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

سلطنة عمان: تسجيل 930 اصابة جديدة بكورونا

واعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت، عن تسجيل 930 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الاجمالي الى 16016 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة أن 239 حالات لمواطنين عمانيين و691 حالة لوافدين.

واضافت ان 3451 حالة من 16016 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 72 حالة.

السعودية: تسجيل 3121 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل (3121) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (98869) حالة.

وأوضحت أن من بين هذه الحالات يوجد حالياً (26402) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومنها (1484) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت (1175) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (71791) حالة.

وبينت أن الحالات المسجلة وعددها (3121) حالة 46% منها تعود لسعوديين و54% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغين 84%.