116 وفاة و1842 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جالياتنا حول العالم، ارتفع إلى 116 وفاة، عقب تسجيل حالة جديدة بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، ان عدد الإصابات بين جالياتنا ارتفع إلى 1842 إصابة، عقب تسجيل إصابتين جديدتين في الولايات المتحدة الأميركية، فيما بلغ عدد حــالات التعافي 1020.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية شيكاغو للمواطن حسن الشيخ في السبعينيات من عمره بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الى 56، مضيفة أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية ميشتغن ليرتفع عدد الاصابات الى 799، وتماثل 3 حالات جديدة للشفاء ما يرفع عدد حالات التعافي الى 316.

وأكد فريق العمل المصغر انه لم يبلغ بتسجيل اية وفاة او اصابة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا وطلبتنا في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية، ليبقى عدد حالات الوفاة في تلك الدول بسبب الفيروس 60، وعدد الاصابات 1043، بينها 704 حالات تعاف.

وقال الفريق إن سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ وخلايا الازمة المشكلة في جميع الدول، بالتنسيق مع رؤساء وقيادات ومؤسسات الجاليات، والاتحاد العالم لطلبة فلسطين، والمؤسسات الفلسطينية المنتشرة في عديد الدول، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واتحاداتها واطرها المختلفة، تواصل القيام بواجباتها في متابعة الاوضاع الصحية والمعيشية لأبناء شعبنا في الشتات، وتلبية اي احتياج لهم وفقا لإمكانياتها.

وذكر أن تقديم المساعدة يتم من خلال المساعدات النقدية والعينية والطبية والعلاجية، وتغطية إيجارات السكن لعديد الحالات، بما في ذلك القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه ذوي واسر حالات الوفاة من جميع النواحي، ومتابعة الأوضاع الصحية للمصابين وذويهم، وتقديم اي عون لهم للاطمئنان على صحتهم لحين تماثلهم للشفاء.

من ناحيتها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تعافي آخر حالة من الحالات المصابة، وبالتالي تم تعافي جميع الحالات المصابة البالغ عددها ثلاث حالات، مضيفة أنه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوف الجالية واللاجئين والطلبة.

وفي بلجيكا، اكدت سفارتنا تسجيل 4 حالات تعافي من بين المصابين، ليرتفع عدد المتعافين الى 71، فيما لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوف الجالية ليستقر عدد الاصابات على 88، من بينها 17 حالة اوضاعها مستقرة وتخضع للحجر المنزلي، وواحدة ترقد في المستشفى بمدينة بروكسل، وتعاني من اوضاع صعبة نتيجة اصابتها بجلطة في الساق.

بدورها، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا بتسجيل حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى اثنين، في حين تبقى حالة واحدة مصابة وأوضاعها الصحية مستقرة.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، إنه تسجيل حالة تعاف جديدة، ما يرفع عدد الحالات المتعافية الى 30، ولم تسجل اية اصابة جديدة ليستقر عدد الاصابات حتى اللحظة إلى 35، فيما سجلت 3 حالات وفاة سابقا.