الصحة بغزة: فحص 23 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: قاللت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت إنّها أجرت فحوصات لـ23 عيّنة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" الوبائي.

وأفادت الصحة، في تقريرها اليومي، أنّ إجمالي عدد العينات التي تمّ فحصها للحالات المشتبهة بلغ 11.025 عيّنة، 70 منها كانت "إيجابية"، بينما 10.955 كانت "سلبية".

وأوضحت أنّ عدّد الحالات التي شفيت ارتفع إلى 41 حالة، وتراجع عدد الحالات النشطة (الموجبة) إلى 28 حالة، فيما تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة جرّاء الفيروس الوبائي.

وذكرت أنّ أعداد النزلاء المحجورين بلغت 601 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض، وجرى توزيعهم على 10 مراكز حجي صحي إلزامي موزّعة على جميع محافظات قطاع غزة.

وأشارت "الصحة" إلى أنّه جرى إخلاء مراكز الحجر في بيت حانون ورفح؛ ليتمّ تطهيرها وتعقيمها