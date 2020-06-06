ضبط خمسة أطنان بطيخ من انتاج المستوطنات

وطن: ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد والامن الوقائي وبالتعاون مع طواقم وزارة الزراعة والضابطة الجمركية، السبت، 5 اطنان بطيخ من انتاج المستوطنات.

وبين ابراهيم القاضي القائم باعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ان شاحنة محملة بيطيخ من انتاج المستوطنات كانت في طريقها الى مدينة نابلس لتهريب وبيع الكميات في المدينة.

وتابع "بعد عملية المتابعة والتحري من قبل جهاز الامن الوقائي، تم ضبطها و التخفظ على السيارة والكميات تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع".