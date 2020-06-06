تطوير النظام التربوي الفلسطيني.. لا تنتظروا فالحل ليس على الأبواب

كتب: د. أسامة الميمي

نعم… إن الوصول الى نظام تربوي فلسطيني كما نحلم ليس على الابواب. انتظرنا طويلا وما زلنا ننتظر ولا انصح بالانتظار.

لقد شهدنا تغييرات في وزراء التربية وشهدنا اصدار كتب مدرسية جديدة وشهدنا خطط استراتيجية جديدة وشهدنا الكثير من القرارات المدروسة وغير المدروسة ولكن للأسف، لم يتغير الكثير منذ سنوات طويلة.

أدعي ان اهم فعل يحصل في اي بلد هو ما يفعله المعلمون وبالتالي الطلبة داخل الغرف الصفية؛ طبيعة هذه الافعال تحدد شكل وطبيعة ومستقبل طلبتنا. طبيعة هذه الافعال، افعال المعلمين وافعال الطلبة داخل الغرفة الصفية لم تتغير بالرغم مما شهدناه من تغييرات في الوزراء او المناهج او القرارات او الخطط الاستراتيجية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم. ان بقاء طلبتنا طيلة اثنا عشر عاما على مقاعد الدراسة وابقائهم على حواف المعرفة هو قسوة وظلم بحق كل فرد فلسطيني.

اقولها وبكل صراحة: لا يجب ان ننتظر من اولئك القائمين على النظام التربوي ان يقدموا حلولا لمشاكله وذلك لسببين رئيسيين. الاول هو انهم هم من خلقوا تلك المشاكل (لا اقول بقصد) وهذا ما يقدمنا للسبب الثاني حيث يقول أحدهم " لا يمكن حل المشاكل بنفس مستوى تلك العقول التي كانت سببا فيها". لذا لا انصح بالانتظار لعيش واقع تربوي متين يلامس احلامنا واحلام طلبتنا لان وقت الانتظار كان وسيكون طويلا.

تعاملت مع الكثير من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وشهدت تعطشهم الكبير نحو تطوير العملية التعليمية التعلمية ولكني في كثير من الاحيان وجدتهم مظلومون ومحاصرون من المنظومة التربوية المفروضة عليهم. فهم يعملون ضمن نظام يتصف برأيي بضيق الافق والعشوائية.

اعمل ومعي بعض الاصدقاء من التربويين المتميزين على انجاز بحث تربوي يستقصي ما يفعله المعلمون والمعلمات والطلبة في حصص العلوم والرياضيات للصفوف من السابع حتى العاشر الاساسي وسيتم نشره قريبا. ان النتائج الاولية لا تبعث بالأمل وتجبرنا على ضرورة التأمل بما يجري وان نواجه الحقيقة وان نكون صريحين مع أنفسنا.

الدلائل على ما اقول بسيطة ويمكن سردها إذا ما حاول أحدنا الاجابة على السؤال التالي:

إذا كانت عملية انتاج كتاب مدرسي خال من الاخطاء او عملية ادارة امتحان ثانوية عامة بدون ارتباك عمليتان واجهت فيهما الوزارة صعوبة ما، فكيف إذا تحدثنا عن العمليات الاكثر تعقيدا مثل جودة المناهج او نوعية التعليم والتعلم واساليب التقييم؟

النظام التربوي الفلسطيني يحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة لكل مكوناته وتصميم تدخلات غير تقليدية بطريقة مدروسة تساهم في تطوير قدرات الطلبة على انتاج المعرفة وعدم الاكتفاء بفهمها او استهلاكها.

النظام التربوي يحتاج الى تدخل الجميع افرادا ومؤسسات ولا يجب ان تترك الامور برمتها الى القائمين على النظام التربوي الحاليين؛ فالتعليم مسؤولية الجميع.

وكما طلب غسان كنفاني من أبطال روايته رجال في الشمس أن يدقوا جدران الخزان، مطلوب منا جميعا الان أن يدق كل منا خزانه قبل ان يختنق داخله دون ان يسمعه أحد.