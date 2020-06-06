وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع نسبة التعافي إلى 86.3%

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية، فيما ارتفعت نسبة التعافي إلى 86.3% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة، في بيان، أن حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في بقية المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

وانخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بالفيروس، إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في المحافظات الجنوبية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فينا يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي 2631 مواطناً ومواطنة.