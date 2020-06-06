تجديد "الإداري" للأسير عدنان الحصري للمرة الرابعة

رام الله- وطن: جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير القيادي عدنان الحصري (55 عامًا) من مخيم طولكرم، للمرة الرابعة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل يومين من موعد الإفراج عنه.

وقالت زوجة الحصري إن قوات الاحتلال اعتقلت زوجي بتاريخ 11-6-2019 ولم يمض عن الإفراج عنه من اعتقال إداري حينها سوى 70 يومًا، وقبل الإفراج عنه بيومين تم تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الرابعة.

ويقبع الأسير الحصري مع ابنه مصعب في سجن "مجدو"، حيث يتعرض للاستهداف بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وقد بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 11 عامًا جميعها تحت بند الاعتقال الإداري.

وكان أطولها عام 2013، فقد أمضى عامين ونصف في الاعتقال الإداري خاض خلالها إضرابًا عن الطعام مدة 62 يومًا برفقة مئات الأسرى الإداريين، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري المتجدد.