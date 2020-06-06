الولايات المتحدة: 922 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: سجلت الولايات المتحدة مساء الجمعة 922 وفاة، من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 109 آلاف حسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى المليون و894 ألف مصاب، فيما أعلن تعافي 491 ألف شخص.

والولايات المتحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جراء جائحة "كوفيد 19"، إن كان على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خففت كل الولايات تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.

لكن عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليليا لمواجهة موجة احتجاجات عمت البلاد وتخللتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب، وذلك احتجاجا على وفاة رجل أسود أعزل اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفش جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجل حاليا في أكثر من 140 مدينة أميركية.