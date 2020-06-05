مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب

وطن: أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية على تويتر أن "قوات فرنسية قتلت زعيم القاعدة في بلاد المغرب ، عبد المالك دروكدال، بشمال مالي.

وفي فبراير 2019، قتلت القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الإفريقي، الجزائري جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام"، أمير إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب .

وكان يحيى أبو الهمام واحداً من أبرز القيادات في الجماعات المسلحة، وينتمي للجيل الأول من القيادات الجزائرية التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى في تسعينيات القرن الماضي.

وقبل عامين تحالف أبو الهمام مع بقية القيادات الإرهابية في المنطقة من أجل تشكيل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تعد التنظيم المسلح الأكثر قوة في منطقة الساحل.