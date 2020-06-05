اسماء سلامة تكتب لوطن: جلساتنا العائلية... منتديات شاملة

بعد الانقطاع عن اللقاءات العائلية لفترة ليست بسيطة ، بسبب الحجر والاغلاق، وتسارع الأحداث على كافة المستويات ، وزخم الاخبار، وعدم وضوح رؤية لأي قضية ، وبعد ثالث جلسة عائلية .. أدركت أن جلساتنا العائلية أصبحت منتديات للحوار والتحليل والنقاش .. واصبح الحديث عن العام غالبا على الخاص بشكل كبير .. فما يُرى ويسمع يجبر الجميع على المتابعة والاهتمام ، مع الاختلافات في وجهات النظر وفهم الامور والحكم على مجريات الاحداث وتوقع القادم .

في اخر جلسة عائلية .. أمس الخميس .. لم يتم الحديث عن اي موضوع عائلي خاص ، وانما الانتقال من موضوع لاخر بتسلسل عجيب ..

استعد نفسيا للعام القادم ، فلدي توأم سيجتاز امتحان الثانوية العامة ، وبفعل الضجة التي حصلت على امتحان الفيزياء ، كانت اولى المواضيع ... امتحانات التوجيهي ، وهالة التوتر والرعب التي تصاحبها ، تداول اهبار صعوبة الأسئلة ، ومقولة الأسئلة من المريخ ، لتقودنا بعد اعلان النتائج إلى معدلات من المريخ، لغط وانتقاد وامتعاض من بعض الطلبة وبعض الأهالي من مستوى الأسئلة وضيق وقت الامتحانات ، واتهام الوزارة بضرب الطلاب والتجبر في وضع الأسئلة ، ثم اقتصار العشر مراتب الأولى على ثلاثة معدلات أو أربع ، بفارق الواحد في العشرة بينها لتأتي المراتب مكررة ، وننتقل لمعدلات القبول لتخصصات النخبة ( طب وصيدلة وهندسة ) . كل عام نفس الموال ، ولا يتم التسليم والاعتراف من قبل الطلبة والاهالي بأن هناك فعلا فروقات بين الطلبة ، وليس من المنطق وضع اسئلة للتوجيهي يستطيع تسعون بالمائة من الطلاب الحصول على علامات كاملة فيها .

وبالمقابل لا يتم التغيير في النمط العام للتعليم ليركز على الاستدلال والاستنباط بدل التلقين والحفظ ، وعدم التركيز على البحث العلمي التطبيقي ... حلقة متواصلة ، نتيجتها توارث الخوف والرهبة من امتحانات مصيرية لا تقيس بشكل دقيق قدرات طلبتنا ولا يعدهم بشكل مناسب لمرحلة الجامعة ... والله يكون بعوني السنة القادمة .

من مسألة التوجيهي يأتي الانتقال بشكل سلس لقضية أخرى ، من انهى التوجيهي ويرغب في الدراسة في الخارج ، كيف سيلتحق بجامعة هناك ، مطارات مغلقة ، حتى الآن على الأقل ، فيأتي الحديث عن حالات الاغلاق في العالم واجراءات الدول لمكافحة كورونا ، واجراءات فلسطين ، وتمديد العمل بقانون الطوارئ ، هل سنسيطر على الوضع ، وهل سنعوض خسائر الاقتصاد ، سعر الدولار المنخفض ، والعودة لارتفاع أسعار الوقود ، علاقة ذلك بما يحدث في أمريكا وتأثير ذلك علينا .

واذا قلنا أمريكا ، لابد أن نذكر ترامب ، وامكانية فوزه في الانتخابات القادمة ، المتتبع للشأن الأمريكي منذ كلينتون وحتى الآن سيرى أن كل رئيس قد فاز في فترتين انتخابيتين ، فهل سيكمل ترامب السلسلة ؟؟ هناك من تمنى في اجتماعنا العائلي أن يفوز ترامب ، ليكمل ما بدأه من تدمير للولايات المتحدة الأمريكية، فعقليته أدت إلى أربعين مليون عاطل عن العمل ، ووصول اسعار النفط لما تحت صفر دولار ، والى أحداث زعزعت الاستقرار في المجتمع الأمريكي ، وتكبد الاقتصاد هناك مليارات الدولارات من الخسائر .. ولكن إن اجتاز ترامب الانتخابات بفوز ثان ، فإن الضوء الأخضر سيعود للاحتلال لتنفيذ موضوع الضم .. أمور مرتبطة بشكل كبير ، ويؤثر كل منها على سير الاخر بشكل مباشر .

وان وصلنا لموضوع الضم ،، عدنا لواقعنا على الارض الآن، ولعبة شد الحبل بيننا وبين دولة الاحتلال ، اقتطاع اموال مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة ، ومشروع ضم ، فوقف تنسيق أمني ، فتجميد لقرار الاقتطاع ، وصرف اموال المقاصة كاملة بشرط عودة التنسيق ، وعلى الأرض استمرار في القتل والاعتقالات والمداهمات .. هناك من يتوقع عودة الأمور لسابق عهدها ، والبعض يقول سيتم الضم تحت العباءة العربية ( مصر والسعودية والأردن ) بحجة مقاومة الخطر الايراني ، والنفوذ التركي ، والبعض يذهب لحد انهاء وجود السلطة ، وهو اكثر الاراء تشويشا في الرؤية ، كيف للسلطة أن تنتهي وهناك مشاريع يعلن عن امكانية تنفيذها على المدى البعيد ، بنك خاص لصرف رواتب الأسرى والشهداء ، شركة للانترنت السريع ( فايبر ) ، واستمرار الحديث عن انفكاك اقتصادي . أمور كثيرة على الصعيد الداخلي تزيد من تشويش فكر الشعب ورؤيته ، هذا الشعب الذي يجب ان يكون هناك جائزة دولية تمنح له ، على مدى قدرته على الصمود والعيش ضمن أكبر كم من التناقضات والصعوبات والذي يعيش لعقود ضمن متاهة حقيقية ، شعب تعتبر حياته ( تاريخا وواقعا ومستقبلا) منهجا يدرس في أعرق الجامعات في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..

في نهاية اجتماع عائلي ، اكتشفنا أننا لم نسأل عن اخبارنا الخاصة ، ولا مشاريعنا وخططنا ، تلاشى الخاص في العام ، فلا امكانية لتخطيط لغد قريب ولا مستقبل بعيد ، في حياة الفلسطيني على هذه الأرض ، لا واقع ثابت ، ولا مستقبل أكيد .