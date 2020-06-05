مؤسسات وهيئات شبابية تنظم غدا ندوة افتراضية حول "المجلس الوطني الفلسطيني سؤال الشرعية وإشكالية التمثيل"

رام الله - وطن: تنظم مؤسسات شبابيّة وطلابية وهيئات فلسطينيّة في الوَطن والشتات ندوة سياسية، هي الورشة (13) ضمن سلسلة البديل الثوري، حيث تستضيف المؤرخ الفلسطيني د. سلمان أبو ستة.

وتتناول الندوة واقع منظمة التحرير اليوم، وتعقد تحت عنوان: "المجلس الوطني الفلسطيني سؤال الشرعية وإشكالية التمثيل"، وذلك يوم السبت المقبل 6 حزيران / يونيو 2020 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين المحتلة عبر برنامج zoom.

ويقول القائمون على تنظيم الفعالية إن "أهمية هذه الندوة السياسة في أنها تطرح بجرأة وبشكل مباشر سبل وآليات تجديد الشرعية الفلسطينية، وكيّفية تحشيد الموقف الوطني الشعبي في عموم الوطن والشتات للوصول إلى إنتخابات مجلس وطني جديد يتجاوز المؤسسات المزيفة اللاشرعية في صيغتها الحالية الراهنة، وعملية الإختطاف الممنهجة لها، وكيف جرى استخدامها في خدمة نهج أوسلو الكارثيّ والمُدمِر".

وستبحث الندوة وفقا للقائمين عليها .. إمكانية الإستفادة من حضور المناضل والمؤرخ د.سلمان أبو ستة الذي يحظى بحالة دعم شعبية فلسطينية لدى تجمعات شعبنا في الشتات، من أجل بلورة صيغة رسمية يمكن أن تُشكّل نقطة إرتكاز ومخرجاً للأزمة الداخلية الراهنة، وتكون بداية تحرّك فعلي فلسطيني ضاغط لتصويب البوصلة وشق مجرى نضالي جديد، عماده الشباب وجوهره الميثاق الوطني الفلسطيني.

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