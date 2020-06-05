مؤسسات وهيئات شبابية تنظم غدا ندوة افتراضية حول "المجلس الوطني الفلسطيني سؤال الشرعية وإشكالية التمثيل"

مؤسسات وهيئات شبابية تنظم غدا ندوة افتراضية حول "المجلس الوطني الفلسطيني سؤال الشرعية وإشكالية التمثيل"
رام الله - وطن: تنظم مؤسسات شبابيّة وطلابية وهيئات فلسطينيّة في الوَطن والشتات ندوة سياسية، هي الورشة (13) ضمن سلسلة البديل الثوري، حيث تستضيف المؤرخ الفلسطيني د. سلمان أبو ستة.
وتتناول الندوة واقع منظمة التحرير اليوم، وتعقد تحت عنوان: "المجلس الوطني الفلسطيني سؤال الشرعية وإشكالية التمثيل"، وذلك يوم السبت المقبل 6 حزيران / يونيو 2020 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين المحتلة عبر برنامج zoom.
ويقول القائمون على تنظيم الفعالية إن "أهمية هذه الندوة السياسة في أنها تطرح بجرأة وبشكل مباشر سبل وآليات تجديد الشرعية الفلسطينية، وكيّفية تحشيد الموقف الوطني الشعبي في عموم الوطن والشتات للوصول إلى إنتخابات مجلس وطني جديد يتجاوز المؤسسات المزيفة اللاشرعية في صيغتها الحالية الراهنة، وعملية الإختطاف الممنهجة لها، وكيف جرى استخدامها في خدمة نهج أوسلو الكارثيّ والمُدمِر".
وستبحث الندوة وفقا للقائمين عليها .. إمكانية الإستفادة من حضور المناضل والمؤرخ د.سلمان أبو ستة الذي يحظى بحالة دعم شعبية فلسطينية لدى تجمعات شعبنا في الشتات، من أجل بلورة صيغة رسمية يمكن أن تُشكّل نقطة إرتكاز ومخرجاً للأزمة الداخلية الراهنة، وتكون بداية تحرّك فعلي فلسطيني ضاغط لتصويب البوصلة وشق مجرى نضالي جديد، عماده الشباب وجوهره الميثاق الوطني الفلسطيني.
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