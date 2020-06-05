إصابة مواطن بالصدر .. وعشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة قوصين غرب نابلس

نابلس - وطن: أصيب مواطن بصدره، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، فعالية سلمية للصلاة وزراعة الأشجار في قوصين غرب نابلس.

وقال مسؤول حركة "فتح" في قوصين رعد الباز، إن عددا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة غرب القرية وبدأوا بفعالية زراعة الأشجار، فيما هاجمت قوات الاحتلال المواطنين بالقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى اصابة المواطن هاني سلمان بقنبلة مباشرة في صدره، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وأضاف أن قنابل الغاز أدت إلى اشتعال النيران في أراضي المواطنين.