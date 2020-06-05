روسيا تسجل 8.7 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تلامس 450 ألفا

وكالات - وطن: أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة، عن تسجيل 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 449834 إصابة و5528 وفاة.

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع مؤشرات تفشي الوباء مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 169 حالة وفاة و8831 إصابة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 8057 وبلغ 212680.

وحسب البيان، فإن 37,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.