"إسرائيليون" يتظاهرون بتل أبيب: نحن نختنق من الديكتاتورية الزاحفة

وطن: تظاهر قرابة ألف إسرائيلي، مساء الخميس، ضد مشاريع قوانين قدمتها حكومة الاحتلال مؤخراً، من بينها مشروع قانون "فيروس كورونا" الذي يتيح للشاباك (جهاز الأمن الداخلي) بمراقبة المواطنين.

وذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن مئات المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيساً بالقرب من ميدان رابين وسط تل أبيب مساء الخميس، احتجاجا على مشروع قانون "فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة (13) العبرية، أنّ الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتيح لـ"الشاباك" بمراقبة المواطنين تحت مظلة تعقب ومكافحة فيروس كورونا.

وجاءت المظاهرات بعنوان "لا استطيع التنفس" تيمناً بالمظاهرات الجارية في الولايات المتحدة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، على يدي الشرطة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نحن نختنق من الديكتاتورية الزاحفة".