البريد الفلسطيني يستحدث خدمات تعزز انتعاش التجارة الإلكترونية

وطن: استحدثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة "التوصيل والتحصيل" عبر تحسين جودة الخدمات التي يقدمها البريد للمواطن، لتشجع التجارة الإلكترونية.

وأصدرت الوزارة تعرفة بريدية جديدة لعام 2020 تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، وتشجع التجارة الإلكترونية الداخلية في فلسطين وإلى الخارج، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن هناك خصم تشجيعي يصل لغاية 20% للتجار أصحاب المتاجر الإلكترونية التي تعمل على توفير طلبات المستهلكين الفلسطينين.

وأشارت إلى أنه أصبح من السهولة للمواطن تتبع طرده البريدي، حيث تدفع الوزارة مقابلا لخدمات تتبع البعائث والطرود البريدية وفق الانظمة الدولية، وفرضت التعرفة الجديدة رسوما رمزية (شيقل ونصف) على البعائث البريدية الواردة من خارج فلسطين وتحمل رقم تسجيل وتتبع، والتي ستستخدم لتطوير الخدمات البريدية بشكل عام.

يشار إلى أن التعرفة البريدية الجديدة خفضت أسعار استئجار صناديق البريد من 120 إلى 100 شيقل، ما يسمح للمواطنين والمؤسسات باستئجار الصندوق البريدي طيلة عام مقابل سعر أقل، وبالتالي دعم أصحاب المتاجر الإلكترونية، علما أن الصندوق البريدي هو الصندوق المخصص لإيداع المراسلات الشخصية المستأجر الصندوق الموجود داخل مكتب البريد أو خارجه.