عالم يكشف عدد الفيروسات التي ربما تصيب البشر مستقبلا

وطن: كشف عالم بريطاني، عن رقم كبير جدا من الفايروسات التي لا يعرف البشر عنها شيئا، وقد تنتشر في يوم من الأيام وتصيب الناس بالأمراض.



ولفت رئيس تحالف الصحية البيئية، الدكتور بيتر داسزاك، إن عدد الفيروسات غير المعروفة قد يصل إلى 1.7 مليون فايروس، يعمل العلماء على فك شيفراتها الوراثية.



ولفت بحسب "ديلي ستار" إلى أن العلماء سيمضون السنوات العشر المقبلة في محاولة التعرف على هذه الفيروسات، وتطوير علاجات ولقاحات لها.



وأودى الوباء بحياة 385,869 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفقا لتعداد من مصادر رسمية حتى مساء الخميس.



في سياق متصل، أعادت منظمة الصحة العالمية علاج الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" للتجارب مجددا، رغم التحذيرات السابقة منه فيما يخص استخدامه لعلاج فيروس كورونا.



وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم، الأربعاء، أن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة "هيدروكسي كلوروكين" إلى برنامج "تجربة التضامن" الخاص بكورونا.



وبحسب أدهنوم، فإنه "بناء على المعلومات المتوفرة حول مستوى الوفيات، قدم أعضاء اللجنة توصية، مفادها أنه لا توجد أسباب لتغير بروتوكولات الاختبارات".



ونوه أدهنوم بأن إعادة إخضاع الكلوروكين للتجارب لا يعني أنه فعال لعلاج كورونا، كونه لا توجد أي نتيجة حول نجاعته بعلاج المصابين بالفيروس.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روّج بشكل ملفت للنظر للعقار، وهو ما أدخله في أزمة مع الهيئات الصحية محليا وخارجيا.



(عربي 21)